Жителей Тюменской области предупреждают о грозах и порывистом ветре 10 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшие дожди с грозами и порывистый ветер ожидаются на юге Тюменской области 10 июня, сообщает Тюменский гидрометцентр.

Днем на территории региона повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер от юго-восточного до юго-западного 6-11 метров в секунду, при грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что в подобных погодных условиях растет риск возникновения ЧС и происшествий: природных пожаров, аварий и инцидентов на системах электроснабжения, падения слабо закрепленных конструкций и деревьев.