В Тюменском районе открыли первый в регионе мобильный офис по газификации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый мобильный офис открыла компания "Газпром межрегионгаз Север" в Кулаковском муниципальном образовании Тюменского района. Теперь местным жителям не нужно ехать в областной центр для подачи заявления и заключения договоров на газификацию. В одном месте можно сделать все - от оформления заявки до подбора необходимого оборудования.

Новый мобильный офис стал совместным проектом местной администрации, компании "Газпром межрегионгаз Север" и застройщика "Новая земля". Расположился он вблизи торгового центра в коттеджном поселке "Зеленые холмы", на ул. Абрикосовой, 37.

Предполагается, что здесь мобильный офис проработает до конца лета, а в будущем сможет перемещаться в другие муниципальные образования, где появится спрос на услугу.

По словам начальника управления продаж АО "Торгово-сервисный центр Север" Николая Медведченко, в мобильном пункте будут работать два сотрудника – специалист компании "Газпром межрегионгаз Север" и продавец-консультант.

"Это такой летний вариант офиса. Очень удобно, ведь начался сезон активного жилищного строительства, и потребителям не придется ехать в город - оформить всю документацию можно здесь. Этим офисом мы обеспечим оперативность принятия решений по газификации домов, продаже и установке газоиспользующего оборудования. Нужно только подойти с минимальным пакетом документов и все вопросы решить на месте", - пояснил он.

Работать мобильный офис будет с понедельника по субботу с 9 до 18 часов. Для оформления заявки при себе необходимо иметь документы на землю и дом, а также паспорт собственника. Специалист заполнит необходимые заявления, а при необходимости даст консультацию. Продавец-консультант отдела по реализации товаров подберет необходимое для газификации оборудование в зависимости от характеристики дома и бюджета. Здесь же представлены образцы российского и импортного оборудования – котлы, приборы учета и многое другое.

Глава Кулаковского муниципального образования Александр Чалышев назвал мобильный офис нужным и востребованным для муниципалитета.

"Наша территория, где проживают свыше шести тысяч человек, является динамично развивающейся. Активно застраиваются села Луговое и Кулаково, а в коттеджном поселке "Зеленые холмы" в ближайшие семь лет планируется возвести еще полторы тысячи домов. В новом мобильном офисе мы сосредоточим потоки потребителей как с нашего муниципального образования, так и с соседних населенных пунктов, находящихся на Ирбитском тракте", - подчеркнул он, добавив, что услугу здесь могут получить и жители Калининского округа Тюмени.

Добавим, общий уровень газификации в Тюменской области достиг уже 96,5 %, в целом по России этот показатель составляет 71,4 %. Активно реализуется программа догазификации населенных пунктов. От жителей региона поступило уже свыше 14 тыс. заявок, более 11 тыс. из них принято в работу. Заключено 10 тыс. 285 договоров, газ до границ участков провели 2 тыс. 106 абонентам, обязательства в полном объеме выполнены по 1 тыс. 674 договорам.

Любовь Голышева