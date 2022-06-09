Тюменским водителям напомнили о безопасности на железнодорожных переездах

| Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги | Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Акция для водителей, приуроченная к международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам, прошла на станции Винзили в Тюменском районе.

Для автомобилистов провели викторину о правилах поведения на переезде, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главного ревизора Свердловской железной дороги по территориальному управлению Антон Шалаев.

"Мы регулярно проводим проверки работ железнодорожных переездов, автоматики, совещания с ГИБДД на уровне региона, организуем профилактическую работу на транспортных предприятиях. Как показывает статистика, все это не зря - число дорожно-транспортных нарушений снижается. В 2022 году в Тюменской области их не было", - отметил он.

| Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги | Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

В 2020 и 2021 годах на железнодорожных перездах в Тюменской области произошло по одному ДТП - на перегонах Заводоуковская - Новая Заимка и Туринский-Картымская.

Всего в регионе работают 59 железнодорожных переездов. 25 из них обслуживают дежурные сотрудники, 23 оборудованы автоматическими шлагбаумами.

Напомним, впервые акцию провели в 2009 году в 28 странах мира. В 2021 году к ней присоединились уже 54 страны.

Виктория Макарова