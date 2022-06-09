В Тюмени благоустроят 55 придомовых территорий в 2022 году

| фото с личной страницы Руслана Кухарука ВКонтакте | фото с личной страницы Руслана Кухарука ВКонтакте

В Тюмени 55 придомовых и пять озелененных территорий благоустроят в 2022 году. Работа организуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Как написал на своей странице в социальной сети ВКонатке глава города Руслан Кухарук, конкурсные процедуры состоялись еще в марте. Чтобы своевременно купить необходимые материалы, подрядчики воспользовались мерами поддержки.

"Уже определились лидеры благоустройства. Так, зона отдыха по ул. Линейной готова на 60 процентов. На месте, где ранее был пустырь, и за дизайн-проект территории которого в 2021 году голосовали жители, сегодня сделано устройство водоотведения, проложены пешеходные дорожки, монтируется система освещения, устанавливаются малые архитектурные формы", - рассказал Руслан Кухарук.

Здесь же по согласованию с жителями высаживаются зеленые насаждения. Курирует проект председатель ТОС шестого микрорайона Владимир Асянов.

На многих дворовых территориях уже выполнено 20% работ. На первом этапе проходит замена сетей. Затем ведется устройство проездов, тротуаров, освещения, отмостки, в случае необходимости – ремонт крылец с устройством пандусов. Также решается вопрос содержания зеленых насаждений, обустройства детских, спортивных, контейнерных площадок, парковочных мест. Во многих дворах предусмотрено водоотведение.