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200 тюменских студентов поборются за стипендию в финале конкурса “Лидеры 72”

Общество, 14:39 11 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 лучших студентов Тюменской области поборются за стипендию от регионального студсовета и стажировку в региональных компаниях в финале конкурса “Лидеры 72”.

600 участников в заочном этапе пройдут два тестирования на онлайн платформе. Первый тест — проверка общей эрудиции участников, второй — управленческих навыков. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов за решение тестов, попадут в топ-200. Списки объявят после 13 июня в группе студсовета Тюменской области во ВКонтакте, сообщает издание “Комсомольская правда-Тюмень”.

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# вузы , студенты

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