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Тюменских музыкантов приглашают на фестиваль "Таврида"

Общество, 12:43 13 июня 2022

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Смена "Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана" на форуме "Таврида" откроет свои двери для тюменцев в Крыму с 25 по 31 июля. Участниками могут стать музыканты, исполняющие джаз или классическую музыку, пишет "Мегатюмень".

На смене будет создано Шоу классической музыки и балета под руководством дирижера Юрия Башмета. Саксофонист России Игорь Бутман организует с участниками концерт к 100-летию джазовой музыки.

Программа каждого заезда включает семь дней креатива и творчества нон-стоп, 40 часов прикладного искусства по разным направлениям, оценку компетенций от экспертов, а также современные образовательные форматы и нетворкинг.

Помимо обучения на "Тавриде" можно получить грант до 1,5 млн рублей на свой проект. Также будет возможность пройти стажировку в передовых компаниях.

Заявки принимаются до 20 июня включительно, итоги отбора подведут восьмого июля.

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# Крым , Таврида

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