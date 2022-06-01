В Тюмени в сгоревшем мусоре обнаружили погибшего мужчину
Два человека погибли в результате пожаров в Тюменской области 15 июня.
Первый случай произошел на ул. Ветеранов труда в Тюмени. "Сообщение поступило в пятом часу утра. Горел строительный мусор. Во время тушения пожара нашли погибшего человека. Личность устанавливается", — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.
Около 8 часов в Заводоуковском городском округе произошел пожар в частном двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Погиб мужчина.
Причины пожара и условия, которые привели к гибели люди, устанавливаются.
Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
Инна Пахомова