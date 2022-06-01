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В Тюмени в сгоревшем мусоре обнаружили погибшего мужчину

Происшествия, 15:02 15 июня 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Два человека погибли в результате пожаров в Тюменской области 15 июня.

Первый случай произошел на ул. Ветеранов труда в Тюмени. "Сообщение поступило в пятом часу утра. Горел строительный мусор. Во время тушения пожара нашли погибшего человека. Личность устанавливается", — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

Около 8 часов в Заводоуковском городском округе произошел пожар в частном двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Погиб мужчина.

Причины пожара и условия, которые привели к гибели люди, устанавливаются.

Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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