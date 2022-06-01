Развязку на Московском тракте в Тюмени отремонтировали с опережением графика

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Движение по развязке на Московском тракте в Тюмени полностью открыто. Ремонт путепровода на пересечении обхода Тюмени и Московского тракта завершился 15 июня, сообщает Главное управление строительства региона.

За два месяца на путепроводе демонтировали и заменили верхние слои дорожного покрытия, защитный слой и гидроизоляцию, восстановили дренажную и водоотводную систему, фундаменты ограждения.

"Подрядная организация выполнила работы качественно, с опережением графика. Изначально перекрытие планировалось до 15 июля. В итоге обновлено 414 метров покрытия. Гарантийный срок — четыре года", - рассказал начальник отдела и ремонта дорог Алексей Живодеров.

Ремонт сделан благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В этом году в план работ попали две развязки. На путепроводе через Червишевский тракт ремонт стартовал 2 июня и продлится до начала учебного года.