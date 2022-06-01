  • 15 июня 202215.06.2022среда
  • USD57,0926
    EUR59,2481
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дому Рубцовой в Тюмени вернут исторический вид

Общество, 18:10 15 июня 2022

Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

Изначальное цветовое решение фасада вернут во время реставрации памятнику деревянного зодчества - дому Рубцовой, расположенному на ул. Дзержинского, 34 в Тюмени. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Руслан Кухарук.

"Памятник адаптируют для комфортного пребывания посетителей, выполнят огнезащитную обработку деревянных элементов, установят видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, обустроят систему доступа для инвалидов", - отметил он.

﻿

Кроме того, ранее в здании, где размещалась мастерская тюменского реставратора Вадима Шитова, не было инженерных сетей, которые теперь обустроят. Напомним, здание серьезно пострадало при пожаре 3 апреля 2019 года.

Также глава Тюмени добавил, что все работы по реконструкции пешеходной улицы Дзержинского, несмотря на сложности, связанные с изменением логистики поставок материалов, ведутся планово.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# реставрация , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:53 15.06.2022В Тюмени тополиный пух убирают дорожными пылесосами
19:00 15.06.2022Первой помощи при ДТП обучат тюменцев на Цветном бульваре
18:19 15.06.2022Мощи Сергия Радонежского привезут в Тюмень
18:10 15.06.2022Дому Рубцовой в Тюмени вернут исторический вид