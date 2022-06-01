Дому Рубцовой в Тюмени вернут исторический вид

| Фото: Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

Изначальное цветовое решение фасада вернут во время реставрации памятнику деревянного зодчества - дому Рубцовой, расположенному на ул. Дзержинского, 34 в Тюмени. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Руслан Кухарук.

"Памятник адаптируют для комфортного пребывания посетителей, выполнят огнезащитную обработку деревянных элементов, установят видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, обустроят систему доступа для инвалидов", - отметил он.

Кроме того, ранее в здании, где размещалась мастерская тюменского реставратора Вадима Шитова, не было инженерных сетей, которые теперь обустроят. Напомним, здание серьезно пострадало при пожаре 3 апреля 2019 года.

Также глава Тюмени добавил, что все работы по реконструкции пешеходной улицы Дзержинского, несмотря на сложности, связанные с изменением логистики поставок материалов, ведутся планово.

Николай Ступников