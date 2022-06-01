Четыре студента пострадали в аварии в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека пострадали в аварии на ул. Весенней в Тюмени 15 июня. ДТП спровоцировала начинающая водитель со стажем за рулем один год, сообщает региональная Госавтоинспекция.

21-летняя студентка на автомобиле Nissan Almera въехала в дерево, не справившись с управлением иномарки. "Пострадали сама девушка и трое пассажиров в возрасте от 18 до 21 года. У них диагностировали различные травмы. По предварительным данным, все пострадавшие - студенты", — рассказали в ГИБДД.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.