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Четыре студента пострадали в аварии в Тюмени

Происшествия, 15:56 16 июня 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека пострадали в аварии на ул. Весенней в Тюмени 15 июня. ДТП спровоцировала начинающая водитель со стажем за рулем один год, сообщает региональная Госавтоинспекция.

21-летняя студентка на автомобиле Nissan Almera въехала в дерево, не справившись с управлением иномарки. "Пострадали сама девушка и трое пассажиров в возрасте от 18 до 21 года. У них диагностировали различные травмы. По предварительным данным, все пострадавшие - студенты", — рассказали в ГИБДД.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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