Книгу тюменца Ильи Пискулина "История ИП" признали лучшей в России

| фото с личной страницы Ильи Пискулина во ВКонтакте | фото с личной страницы Ильи Пискулина во ВКонтакте

Книга тюменца Ильи Пискулина "История ИП" стала лучшей по итогам конкурса "Деловая книга года в России". Итоги специализированной премии в области бизнес-литературы стали известны на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба архитектурно-брендинговой компании DeVision.

Свою книгу Илья Пискулин выпустил в декабре 2021 года тиражом 5 тыс. экземпляров. Уже через два месяца она стала бестселлером на Ozon и Литрес, а затем была номинирована на звание деловой книги года. "История ИП" рассказывает о взлетах и падениях одного российского предпринимателя. В ней автор поведал о том, как начинал свой путь в бизнесе, терпел убытки, банкротился и снова достигал успеха.

В конкурсе "Деловая книга года в России" книга сначала вошла в шорт-лист финалистов по итогам народного голосования, а затем получила высокую оценку жюри. В его состав вошли 25 экспертов, в числе которых генеральный директор ESG-альянса Андрей Шаронов, заместитель директора Фонда "Росконгресс" Армен Хачатрян, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев и другие.

Отметим, ранее Илья Пискулин становился лучшим молодым предпринимателем региона, персоной года на рынке недвижимости, автором лучшего бренда среди застройщиков России. В настоящее время он является основателем архитектурно-брендинговой компании DeVision и форума недвижимости "Движение". Победу в конкурсе "Деловая книга года" Илья Пискулин назвал самой значительной в жизни.

"Природа всех моих регалий такова, что они привязаны к личности и не котируются в будущем. И только книга не имеет прошедшего времени. Она может жить, когда меня не станет. Даже через 50 лет "Историю ИП" можно будет взять и подчерпнуть из нее пользу. Ее текст не побледнеет и не забудется", — отметил он.