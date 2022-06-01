Две девочки утонули в Нижней Тавде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две девочки утонули во время купания в заливе р. Тавда в с. Нижняя Тавда Тюменской области около 21 часа 17 июня.

Сообщение о том, что дети пропали, поступило в региональное управление МЧС России 21 час 37 минут, сообщает ведомство. Спустя некоторое время местные жители извлекли из воды тело одного ребенка. На поиски второй девочки были направлены водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования и сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области. Около 23 часов обнаружено тело второго ребенка.

На месте работает следственная оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.