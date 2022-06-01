В Тюменской области выявлено 20 случаев COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Выздоровели 14 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 18 июня.

Всего в России выявлено 3 тыс. 382 новых случая коронавируса. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 4 тыс. 371 человек.

В Москве выявили 220 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 221. В Свердловской области заболели 101 человек, в Челябинской - 93, в Югре – 20, на Ямале – 6, в Курганской области – 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 395 тыс. 179 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 380 тыс. 401 летальный исход, выздоровели 17 млн 819 тыс. 395 человек.

Оксана Корнеенкова