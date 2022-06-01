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Александр Моор наградил борцов с природными пожарами в Тюменской области

Губернатор, 20:05 18 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Благодарственные письма регионального правительства сотрудникам "Тюменской авиабазы" и "Тюменьлеса", которые боролись с природными пожарами в 2021 году, вручил губернатор Тюменской области Александр Моор 18 июня.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"В 2022 году пожароопасный сезон начинался напряженно, но благодаря вашей профессиональной работе и опыту, с ситуацией удалось справиться", - подчеркнул губернатор.

За профессионализм, мужество и самоотдачу, проявленные при тушении лесных пожаров Тюменской области, поощрены 59 работников "Тюменской авиабазы" и 10 сотрудников учреждения "Тюменьлес".

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# Александр Моор , тюменская авиабаза

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