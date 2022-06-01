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Житель Кемеровской области погиб в ДТП на тюменской трассе

Происшествия, 11:18 19 июня 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Житель Кемеровской области погиб в смертельном ДТП, которое произошло вечером 18 июня на 216 км федеральной автодороги Тюмень-Омск.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, увидев косулю, 37-летний водитель авомобиля Skoda выехал на встречную полосу. В результате легковушка столнулась со Scania. Большегруз сгорел.

Еще одна трагедия произошла на 542 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Автомобиль Mitsubishi, которым управлял 46-летний житель Нижневартовска, въехал в стоящий на обочине нефтевоз MAN. В ДТП погибла жена водителя.

Всего 18 июня в Тюменской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, четыре из них – на федеральных трассах. Помимо двоих погибших, травмированы 10 человек.

ГИБДД предпринимает меры по стабилизации аварийной обстановки на федеральных автодорогах. Наряды ДПС несут службу на трассах в круглосуточном режиме. Автоинспекторы контролируют соблюдение водителями скоростного режима, режима труда и отдыха.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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