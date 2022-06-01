Праздник йоги в Тюмени перенесли из-за непогоды

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Праздник йоги под открытым небом, запланированный в Тюмени на 19 июня, перенесли из-за непогоды. Об этом сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Напомним, мероприятие, посвященное Всемирному дню йоги, планировалось провести в яблоневой роще, между площадью Памяти и Тюменским технопарком.

Ожидалось, что участие в празднике йоги примут более 200 поклонников духовных и физических практик.