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Праздник йоги в Тюмени перенесли из-за непогоды

Общество, 11:05 19 июня 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Праздник йоги под открытым небом, запланированный в Тюмени на 19 июня, перенесли из-за непогоды. Об этом сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Напомним, мероприятие, посвященное Всемирному дню йоги, планировалось провести в яблоневой роще, между площадью Памяти и Тюменским технопарком.

Ожидалось, что участие в празднике йоги примут более 200 поклонников духовных и физических практик.

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