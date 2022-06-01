Небольшое похолодание и дожди придут в Тюмень в середине недели

| Фото: ИА "Тюменская область" | Фото: ИА "Тюменская область"

Переменчивая погода ожидается в Тюмени с 20 по 26 июня. По данным центра Фобос, в первой половине рабочей недели возможны дожди, грозы и понижение температуры воздуха до 15 градусов.

20 июня днем ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, слабый южный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, ночная температура воздуха составит плюс 14.

21 июня на фоне низкого атмосферного давления синоптики прогнозируют переменную облачность, дождь. В течение суток температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада с порывами до 11 метров в секунду.

22 июня вероятность осадков сохранится. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17, ночью опустятся до плюс 14 градусов. Скорость западного ветра достигнет 6 метров в секунду.

23 июня станет теплее – днем до 26 градусов. В этот день осадки маловероятны, скорость юго-западного ветра не превысит 4 метров секунду.

24 и 25 июня днем ожидается переменная облачность, днем - от 22 до 24 градусов тепла, ночью – до плюс 15. Ветер сменит свое направление с юго-западного на северо-западное, его скорость составит 3 метра в секунду.

26 июля синоптики прогнозируют в течение дня до плюс 26 градусов, в ночные часы – до плюс 14. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

Любовь Голышева