20 лет тюрьмы грозит тюменке за хранение 40 гр мефедрона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 гр наркотических веществ изъяли у тюменки сотрудники полиции. Ей грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает региональное управление МВД России.

На ул. Газовиков в Тюмени участковый заметил женщину, которая подозрительно себя вела. Она что-то прятала на придомовой территории. На вопрос полицейского, имеются ли у неё запрещённые вещества, женщина первоначально ответила отрицательно, но в итоге призналась в их наличии.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции. При досмотре в кармане брюк у безработной 32-летней подозреваемой нашли пакет с порошком, расфасованным на разовые дозы. Экспертиза показала, что в 40 свертках находится наркотик "мефедрон" общей массой около 40 гр. Задержанная рассказала, что наркотики она распространяла по бесконтактной схеме. Женщина успела сделать четыре закладки в Тюмени.

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В отношении тюменки возбудили уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Подозреваемую заключили под стражу.