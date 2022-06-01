За гибель рабочего на стройплощадке в Тюмени будут судить предпринимателя

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

В Тюмени будут судить индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил безопасности, в результате которых погиб рабочий. Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия обвиняемый отвечал за безопасность при строительных работах на высоте. При демонтаже стен шахты грузового лифта в здании по ул. Первомайской, 14 апреля произошло обрушение стены, в результате чего погиб работник.

Вину в совершенном преступлении предприниматель полностью признал и раскаялся в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения.