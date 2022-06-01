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Стрельба из лука, тренировка от скейтеров, мастер-классы и концерты - опубликована программа Дня молодежи в Тюмени

Общество, 17:05 20 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Лови волну" состоится на площадке у "Конторы пароходства" в Тюмени в День молодежи, 26 июня, с 16 до 22 часов.

Жители города смогут принять участие в викторинах, спортивных состязаниях и мастер-классах. На сцене выступят музыканты сообщества "Музсходка", шиз-оркестр "Каша" и победители сезона "Импровизация. Команды" в Тюмени.

Тюменцы увидят фестиваль косплея Students Cosplay Fest и концертную программу "Сокровище семи морей" от призеров "Российской студенческой весны".

Подробно с программой можно ознакомиться здесь.

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# День молодежи , Контора пароходства

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