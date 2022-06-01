Пациентов с инсультом в Тобольске обеспечат дистанционным наблюдением

| Фото: пресс-служба Областной больницы №3 | Фото: пресс-служба Областной больницы №3

Новая система дистанционного наблюдения за пациентами с инсультом появилась в палатах интенсивной терапии Областной больницы № 3 в Тобольске. Дистанционное оборудование отслеживает состояние пациента в режиме реального времени и при необходимости своевременно корректирует лечение, сообщает областной департамент здравоохранения.

Современное комплексное решение измеряет электрокардиографию, уровень насыщения крови кислородом, частоту дыхания, артериальное давление, температуру. С учётом конкретного клинического случая система мониторит дополнительные параметры. Это помогает лечащему врачу принимать оперативные решения.

"Передовая система дистанционного наблюдения оптимизирует рабочий процесс и экономит драгоценное время. Вместе с тем оно позволяет нам внимательно отслеживать состояние больных, находясь на расстоянии от них, а значит более качественно лечить и ухаживать за пациентами", – сказала заведующая первичным сосудистым отделением больницы Наталья Ковальчук.