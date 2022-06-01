  • 21 июня 202221.06.2022вторник
  • USD56,1727
    EUR58,8003
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пациентов с инсультом в Тобольске обеспечат дистанционным наблюдением

Общество, 11:08 21 июня 2022

пресс-служба Областной больницы №3 | Фото: пресс-служба Областной больницы №3

Новая система дистанционного наблюдения за пациентами с инсультом появилась в палатах интенсивной терапии Областной больницы № 3 в Тобольске. Дистанционное оборудование отслеживает состояние пациента в режиме реального времени и при необходимости своевременно корректирует лечение, сообщает областной департамент здравоохранения.

Современное комплексное решение измеряет электрокардиографию, уровень насыщения крови кислородом, частоту дыхания, артериальное давление, температуру. С учётом конкретного клинического случая система мониторит дополнительные параметры. Это помогает лечащему врачу принимать оперативные решения.

"Передовая система дистанционного наблюдения оптимизирует рабочий процесс и экономит драгоценное время. Вместе с тем оно позволяет нам внимательно отслеживать состояние больных, находясь на расстоянии от них, а значит более качественно лечить и ухаживать за пациентами", – сказала заведующая первичным сосудистым отделением больницы Наталья Ковальчук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# областная больница

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:30 21.06.2022В Ишиме школьница набрала на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
11:19 21.06.2022Тюменскую инженерную школу "Менделеев" презентовали в Минобрнауки РФ
11:08 21.06.2022Пациентов с инсультом в Тобольске обеспечат дистанционным наблюдением
10:46 21.06.2022Выставка к 70-летию первого губернатора ЯНАО Юрия Неёлова открылась в Тюмени