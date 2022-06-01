В Ишиме впервые пройдет легкоатлетический полумарафон в День молодежи

| Фото: предоставлено Владимиром Курковым | Фото: предоставлено Владимиром Курковым

Спортсмены-любители старше 18 лет соберутся из разных уголков Тюменской области на первый ишимский легкоатлетический полумарафон 25 июня в День молодежи. Маршрут пройдет через одну из сцен Фестивального парка, где марафонцев поприветствуют аплодисментами зрители.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, основной праздник пройдет в Фестивальном парке, но спортивный блок развернется на площадках Центрального стадиона и спорткомплекса "Локомотив".

Там пройдут матчевые встречи по футболу, мини-футболу, волейболу, фестиваль ГТО, будут работать спортивные площадки. Взрослые и дети из льготных категорий смогут взять спортинвентарь напрокат по сниженной стоимости или бесплатно.

Музеи и библиотеки Ишима подготовили для жителей и гостей города обширную программу в День молодежи, они предложат интерактивы, выставки, викторины и интеллектуальные эстафеты, рассчитанные на разновозрастную публику.

Борис Долженко рассказал, что очень полюбилось ишимцам экстремальное силовое шоу: "В этот раз ишимские богатыри вновь готовят для публики яркое представление. Атлеты будут тянуть за канат настоящий автомобиль, жать штангу лежа, поднимать тяжести одной рукой, переносить мешки с песком и демонстрировать другие силовые навыки".

В фестивальном парке каждый сможет попробовать себя в качестве демиурга в том или ином виде творчества, помогут в этом различные студии Ишима. К примеру, художественная разместит на улице мольберты и желающие сделают набросок или напишут полноценную картину под руководством экспертов.

Для детей организованы различные мастер-классы, игры и веселые старты. А также любимое действо всей детворы – контактный зоопарк. Дошкольников и учеников начальных классов приглашают на велофестиваль.

В 14 часов в Фестивальном парке пройдет Парад колясок, заявки на конкурс принимают до 23 июня на электронную почту 34551m@mail.ru. Лучших оформителей ждут подарочные сертификаты.

Молодежь примет участие в студенческом танцевальном флешмобе. Вечером самых энергичных ждет зажигательная дискотека.

Инна Кондрашкина