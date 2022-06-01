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В I квартале 2022 года жители Тюменской области оформили 334 тыс. страховых полисов

Экономика, 12:47 21 июня 2022

data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

334 тыс. полисов по всем видам страхования на сумму 3,6 млрд рублей оформили жЖители Тюменской области в I квартале 2022 года. Это, по данным Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, на 6% больше по количеству и на 10% меньше по объему, чем за аналогичный период 2021 года. Значительно сократились взносы по кредитному страхованию, в то же время выросли сборы страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), каско и ОСАГО.

На показатели страхового рынка, по словам руководителя Отделения Банка России по Тюменской области Елены Никитиной, повлияло охлаждение на рынке розничного кредитования.

"Объем выдачи потребительских и автокредитов в Тюменской области в первом квартале этого года снизился на 8%, - сообщила она. – Объем сборов по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней снизился более чем в три раза – с 873 до 278 миллионов рублей. Такие страховки чаще всего покупают заемщики при оформлении кредитного договора с банком".

В сегменте добровольного страхования жизни, куда входит накопительное и инвестиционное страхование, наблюдается рост: сборы увеличились на 5%, до 1,3 млрд рублей.

Сборы по ДМС по сравнению с прошлым годом выросли на 40%, до 300 млн рублей. Это произошло за счет заключения новых корпоративных договоров в начале года, а также увеличения популярности среди тюменцев недорогих страховых продуктов.

Автострахование – каско и ОСАГО – показало увеличение страховых премий на фоне повышения стоимости новых автомобилей и запчастей: за январь–март объем сборов страховых компаний по каско увеличился на 11%, до 548 млн рублей, по ОСАГО – на 4%, до 731 млн рублей. Одновременно выросли и объемы выплат по этим видам страхования.

Выплаты по всем видам страхования в Тюменской области снизились на 9% и составили 2 млрд рублей.

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# страхование

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