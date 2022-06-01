Около километра автодороги отремонтировали по улице Полякова в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участок ул. Владимира Полякова по Старорощинскому шоссе протяженностью 0,9 км отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает администрация Тюмени.

Специалисты заменили покрытие проезжей части методом холодного фрезерования. На объекте ликвидировали деформацию дорожной одежды и укрепили обочины, восстановили остановочные карманы, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Ремонт выполняли по новым технологиям: специалисты использовали уплотненную асфальтобетонную смесь, новая структура покрытия повысит износостойкость верхнего слоя. Срок гарантийных обязательств - четыре года.

В Тюмени работы по нацпроекту ведутся по улицам Кирова, Мелиораторов, Малой Боровской, Бакинских Комиссаров, Олимпийской, Судоремонтной, Молодежной и Луначарского. Всего в его рамках методом фрезерования отремонтируют 8,83 км дорог.