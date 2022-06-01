  • 21 июня 202221.06.2022вторник
  • USD56,1727
    EUR58,8003
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Около километра автодороги отремонтировали по улице Полякова в Тюмени

Общество, 15:03 21 июня 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участок ул. Владимира Полякова по Старорощинскому шоссе протяженностью 0,9 км отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает администрация Тюмени.

Специалисты заменили покрытие проезжей части методом холодного фрезерования. На объекте ликвидировали деформацию дорожной одежды и укрепили обочины, восстановили остановочные карманы, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Ремонт выполняли по новым технологиям: специалисты использовали уплотненную асфальтобетонную смесь, новая структура покрытия повысит износостойкость верхнего слоя. Срок гарантийных обязательств - четыре года.

В Тюмени работы по нацпроекту ведутся по улицам Кирова, Мелиораторов, Малой Боровской, Бакинских Комиссаров, Олимпийской, Судоремонтной, Молодежной и Луначарского. Всего в его рамках методом фрезерования отремонтируют 8,83 км дорог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 21.06.202210 самозанятых в Тюмени получат на развитие дела по 100 тысяч рублей
16:21 21.06.2022Евгений Заболотный: историю Тюменской области будут изучать по жизни таких людей, как Юрии Неёлов
16:10 21.06.2022 Юбилейный фестиваль "Православие и СМИ" открылся в Тобольске
15:47 21.06.2022Запуск газопровода в Ярковском районе позволит подключить к газу почти 300 домов поселка Молодежный