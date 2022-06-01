Тюменка отравилась дымом при пожаре на улице Самарцева
Возгорание в 10-этажном жилом доме на ул. Самарцева, 30 в Тюмени ликвидировали пожарные 21 июня, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области. Женщину, отравившуюся дымом, госпитализировали.
Вызов на диспетчерский пульт поступил в 10 часов 19 минут. Через семь минут на место прибыли первые подразделения. Очаг возгорания обнаружили в одной из квартир на третьем этаже.
Из-за сильного задымления было принято решение о создании двух звеньев газодымозащитной службы для оказания помощи жильцам дома.
Сотрудникам пожарной охраны удалось не допустить распространение огня и в кратчайшее время ликвидировать пожар.
В результате ЧП повреждена квартира на площади 6 кв. м. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.