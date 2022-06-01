Тюменка отравилась дымом при пожаре на улице Самарцева

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Возгорание в 10-этажном жилом доме на ул. Самарцева, 30 в Тюмени ликвидировали пожарные 21 июня, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области. Женщину, отравившуюся дымом, госпитализировали.

Вызов на диспетчерский пульт поступил в 10 часов 19 минут. Через семь минут на место прибыли первые подразделения. Очаг возгорания обнаружили в одной из квартир на третьем этаже.

Из-за сильного задымления было принято решение о создании двух звеньев газодымозащитной службы для оказания помощи жильцам дома.

Сотрудникам пожарной охраны удалось не допустить распространение огня и в кратчайшее время ликвидировать пожар.

В результате ЧП повреждена квартира на площади 6 кв. м. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.