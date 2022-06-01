Тюменцы могут поддержать педагогов-участников российского конкурса "Сердце отдаю детям"

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Поддержать педагогов Тюменской области в первом туре федерального заочного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" можно с 21 по 30 июня на сайте, где проходит отбор участников-самовыдвиженцев.

Об этом сообщает тюменский Дворец творчества и спорта "Пионер".

Заявки подали 5 представителей региона: Надежда Хабарова из центра развития творчества детей и юношества "Бригантина", Риана Файзуллина из ЦРТ "Созвездие", Мария Щербина из ДЮЦ "Старт", Александр Каргин из ДЮСШ № 2 Тюменского района, Ирина Панина из ЦРТДиЮ "Грант".