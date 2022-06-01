В Тюменской области прошла минута молчания в память о погибших в годы войны

Молодая гвардия Тюменской области Молодая гвардия Тюменской области

Жители Тюменской области приняли участие в общероссийской минуте молчания.

Время проведения траурного ритуала -12 часов 15 минут по московскому времени - выбрано неслучайно — именно в этот момент 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение советского правительства к гражданам страны, где сообщалось о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" прошло построение, ведущий зачитал информацию, зазвучал метроном.

Ко всероссийской минуте молчания ребята присоединятся в рамках семидневных учебно-тренировочных сборов.

Руководитель центра "Аванпост" Игорь Ревякин рассказал, что для подростков 10-17 лет проходит семидневная смена "Тюменские ратники" палаточного лагеря. "Мы занимаемся подготовкой к военной службе. Вся программа направлена на то, чтобы показать детям позитивный образ современных Вооруженных сил РФ. В рамках смены запланирована не только образовательная программа, но и воспитательная работа. Человек должен понимать, зачем он идет защищать Родину, каково его предназначение. Акция "Минута молчания" является важной, потому что мы не можем воспитывать современного гражданина и патриота, не опираясь на наш исторический опыт, на те славные подвиги, которые совершили наши предки", – сказал он.

Помимо "Минуты молчания" в центре прошли уроки истории, на которых детям рассказали о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Инна Пахомова