Ангиной, тонзиллитом и ларингитом легко заболеть летом, предупредила тюменский врач

| Фото: областная больница № 19 | Фото: областная больница № 19

Тюменский врач предупредила о летних лор-заболеваниях. В жаркую погоду увеличиваются риски получить острый тонзиллит, ларингит и даже ангину. В прошлом году за консультацией и лечением к врачам поликлиники областной больницы № 19 обратились 1 тыс. 434 пациента с такими диагнозами.

"Действительно, острый тонзиллит, или ангину, считают летним заболеванием. Наиболее распространёнными причинами являются перепад температур, воздействие холодного напитка на область горла или даже слишком долгое пребывание на солнце. Под воздействием всех этих факторов организм ослабевает, снижается его иммунный ответ, также развиваются вредоносные бактерии, которые особенно активны в жару", – поясняет оториноларинголог областной больницы № 19 Светлана Токарева.

По словам врача, всплеск этих и других заболеваний вопреки расхожему мнению фиксируется именно летом, а не зимой. Он связан с возможными переохлаждениями, а также инфекциями, которые активно распространяются в жаркий период.

"Летом самой распространенной причиной отита становится купание в водоемах. Болезнь может возникнуть из-за холодной или грязной воды, в которой находятся вредоносные микроорганизмы. В случае их попадания в ушной проход развивается воспаление уха. Особенно подвержены риску возникновения отита любители ныряния. Летом 2021 года за лечением в поликлинику обратились одна тысяча 635 пациентов с болезнями наружного, среднего и внутреннего уха", - привела пример врач.

Светлана Токарева пояснила, что насморк, чихание, кашль и першение в горле могут свидетельствовать не только о простуде, но и об аллергии. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

Также она напомнила о факторах, которые провоцируют летние заболевания. К примеру, долгое нахождение в холодной воде и особенно детей, которые в игре могут не почувствовать переохлаждения. Резкое воздействие холода – напитки, мороженое - на ткани горла и гортани может привести к их воспалению, особенно если у человека есть предрасположенность к хроническим заболеваниям. Вредны также и длительные поездки в автомобиле с кондиционером или, наоборот, резкий перепад температуры, когда из кондиционируемого помещения человек выходит на улицу, где температура воздуха в разы выше. Организм не успевает быстро перестроить работу и испытывает некий стресс, под воздействием которого может обостриться ЛОР-заболевание.