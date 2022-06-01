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169 млн мальков рыб выпустили в водоемы Тюменской области с мая 2022 года

Экономика, 18:04 22 июня 2022

пресс-служба правительства Тюменской области | Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

169 млн молоди рыб выпустили в водоемы Тюменской области с начала мая 2022 года. Зарыбление закончится к концу июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В текущем году используют пелядь и ее гибриды, рипус, нельма, муксун, карп, щука. После завершения процесса на некоторых водоемах скосят жесткую растительность, выловят хищные и малоценные виды рыб, проведут боронование дна.

Отметим, в 2021 году из-за плохих гидрологических условий выпустили 93 млн мальков. Всего товарным рыбоводством в Тюменской области занимаются 32 индивидуальных предпринимателя и 47 юридических лиц.

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# выращивание рыбы

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