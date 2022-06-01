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Производители Тюменской области отправили более 10,5 тысяч тонн кормов в российские регионы

Экономика, 16:31 22 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 10,5 тыс. тонн кормов отправили на сельхозпредприятия в российские регионы производители Тюменской области с начала 2022 г. Самыми крупными поставщиками являются компании "Юнигрейн" Заводоуковского района и "Бикор" Ялуторовского района.

Об этом рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в областном управлении Россельхознадзора 22 июня.

"Также за пять месяцев этого года проконтролировано перемещение почти 44 тысяч тонн кормов и кормовых добавок при внутрироссийских перевозках", - уточнили в ведомстве.

При этом на юг Тюменской области и в Югру ввезено более 33,4 тонн кормов. Основные поставщики: Калининградская, Самарская, Новосибирская, Иркутская, Амурская области, Башкортостан и Татарстан. Самые крупные партии закупают "Согласие", птицефабрика "Пышминская", "Бикор", "Племзавод Юбилейный".

Оксана Корнеенкова

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# корма , сельхозтоваропроизводители , управление Россельхознадзора

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