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В Тюменском филармоническом оркестре зазвучит кротали

Общество, 15:47 22 июня 2022

https://tgf.kto72.ru | Фото: https://tgf.kto72.ru

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Новый инструмент - кротали - появился у музыкантов Тюменского филармонического окрестра. Уже на ближайших концертах он зазвучит в руках артистов, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Кротали – современный мелодический инструмент. Это помпейские тарелочки, но закреплённые в виде хроматического звукоряда на раме. Играют на инструменте палочками. Их звук больше похож на маленький настроенный колокол, только с более ярким звуком и длительным резонансом.

"Благодаря этому приобретению стало возможно исполнение некоторых произведений именно так, как их задумал композитор. До этого в оркестре использовался синтезатор, что отрицательно влияло на качество звучания. Теперь коллектив очень ждёт настоящий клавесин для аутентичного исполнения камерных программ", - отметил артист оркестра, музыкант, руководитель оркестра "Мока project" Михаил Топалиди.

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# Тюменский филармонический оркестр

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