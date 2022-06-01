Уникальную операцию провели тюменские кардиохирурги пятилетней девочке

| Фото: департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Далее в сюжете Фестиваль "Православие и СМИ" открыли в Тобольске

Кардиохирурги областной клинической больницы № 1 впервые имплантировали ребенку аортальный клапан, который ничем не отличается от структуры волокон девочки. Он прослужит маленькой пациентке более 10 лет, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Это уже четвертая операция в жизни ребенка из-за врожденного порока сердца. Главная цель врачей – уменьшить количество повторных операций и обеспечить качественную жизнь без лекарств в будущем.

| Фото: департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

По словам заведующего вторым кардиохирургическим отделением ОКБ № 1 Кирилла Горбатикова, подобного импланта в Тюмени еще не было.

"Такие гомографты изготавливают только в России. Для импланта, который заменил девочке аортальный клапан, использовалась структура легочного клапана", - пояснил врач.

Главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области Владимир Болсуновский рассказал, что Санкт-Петербургский банк гомографтов, где и был изготовлен имплант для тюменской пациентки, – это стопроцентное импортозамещение.

"Мы на шаг впереди западных коллег. Технологии, которые используются, обеспечивают лучшую сохранность волокон и их долговечность. Важное отличие – у импортных аналогов нет возможности индивидуального конструирования таких имплантов", - резюмировал кардиохирург.