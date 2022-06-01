Уникальную операцию провели тюменские кардиохирурги пятилетней девочке
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Кардиохирурги областной клинической больницы № 1 впервые имплантировали ребенку аортальный клапан, который ничем не отличается от структуры волокон девочки. Он прослужит маленькой пациентке более 10 лет, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Это уже четвертая операция в жизни ребенка из-за врожденного порока сердца. Главная цель врачей – уменьшить количество повторных операций и обеспечить качественную жизнь без лекарств в будущем.
По словам заведующего вторым кардиохирургическим отделением ОКБ № 1 Кирилла Горбатикова, подобного импланта в Тюмени еще не было.
"Такие гомографты изготавливают только в России. Для импланта, который заменил девочке аортальный клапан, использовалась структура легочного клапана", - пояснил врач.
Главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области Владимир Болсуновский рассказал, что Санкт-Петербургский банк гомографтов, где и был изготовлен имплант для тюменской пациентки, – это стопроцентное импортозамещение.
"Мы на шаг впереди западных коллег. Технологии, которые используются, обеспечивают лучшую сохранность волокон и их долговечность. Важное отличие – у импортных аналогов нет возможности индивидуального конструирования таких имплантов", - резюмировал кардиохирург.