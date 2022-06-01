  • 22 июня 202222.06.2022среда
  • USD54,7081
    EUR57,4566
  • В Тюмени 15..17 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Подъемные механизмы и пандусы появятся в Тюмени в подъездах для 30 инвалидов

Общество, 12:57 22 июня 2022

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Далее в сюжете Уникальную операцию провели тюменские кардиохирурги пятилетней девочке

Подъемные механизмы и наружные пандусы появятся в подъездах многоэтажных домов в Тюмени для 30 инвалидов в 2022 году. Работы по переоборудованию пространства уже ведутся на одном из первых объектов — во втором подъезде дома на ул. Казачьи Луга, 3.

На первом этаже подъезда проживает Оксана Рябещенко, которая передвигается на инвалидной коляске, на втором этаже — 10-летний Севастьян Кошкин, которому с мамой приходится преодолевать немало препятствий, чтобы выйти на прогулку. В доме установлен подъемный механизм, начинается переоборудование площадки перед лестничным маршем и установка нового пандуса у крыльца. Работы завершат до начала июля.

Как уточняют в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города, совместно с департаментом социального развития Тюменской области и главным управлением строительства Тюменской области разработаны механизмы адаптации жилого фонда для беспрепятственного доступа инвалидов к местам общего пользования.

Люди с ограниченными возможностями здоровья или их родные обращаются в управление социальной защиты населения и подают заявку на проведение таких работ. Специальная муниципальная комиссия их рассматривает, обследует жилые помещения и принимает решения о приспособлении общего имущества в многоквартирном доме. Управляющая компания обращается в администрацию города за предоставлением субсидии на проведение работ и проводит их с помощью подрядчика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# доступная среда , инвалиды

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:30 22.06.2022Фестиваль "Православие и СМИ" открыли в Тобольске
14:19 22.06.2022В Тюменской области прошла минута молчания в память о погибших в годы войны
14:07 22.06.2022На месте военкомата времен Великой Отечественной войны в Тюмени установили мемориальный щит
13:52 22.06.2022Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня