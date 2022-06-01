  • 22 июня 202222.06.2022среда
  • USD54,7081
    EUR57,4566
  • В Тюмени 15..17 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России дети до семи лет будут ездить в электричках бесплатно

Общество, 12:24 22 июня 2022

ОАО "РЖД" | Фото: ОАО "РЖД"

Далее в сюжете Подъемные механизмы и пандусы появятся в Тюмени в подъездах для 30 инвалидов

Дети до семи лет смогут бесплатно ездить в электричках с 22 июня 2022 г. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка", - уточняется в сообщении.

Отметим, что закон вступил в силу 22 июня 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации. Федеральная норма действует во всех регионах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бесплатный проезд , дети , льготы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:30 22.06.2022Фестиваль "Православие и СМИ" открыли в Тобольске
14:19 22.06.2022В Тюменской области прошла минута молчания в память о погибших в годы войны
14:07 22.06.2022На месте военкомата времен Великой Отечественной войны в Тюмени установили мемориальный щит
13:52 22.06.2022Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня