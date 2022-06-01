В России дети до семи лет будут ездить в электричках бесплатно

| Фото: ОАО "РЖД" | Фото: ОАО "РЖД"

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Дети до семи лет смогут бесплатно ездить в электричках с 22 июня 2022 г. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка", - уточняется в сообщении.

Отметим, что закон вступил в силу 22 июня 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации. Федеральная норма действует во всех регионах.