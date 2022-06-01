Фестиваль "Православие и СМИ" открыли в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

То, что фестиваль "Православие и СМИ" состоялся сейчас, говорит, что наше объединение создано на крепком фундаменте. Это взаимно полезно, самое главное, что полезно для нашего Отечества.

С такими словами обратился к журналистам митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий на открытии фестиваля в историческом здании Архиерейского дома на Красной площади Тобольска 22 июня.

Митрополит Димитрий отметил, что большую роль в современном мире играет просвещение. "Если мы несем слово доброе, заряженное правдой и истиной, то оно будет приносить плоды добрые. А худое – плоды худые. Так говорится в Евангелии", - напомнил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Впервые участие в фестивале принимает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, "Православие и СМИ" собирает много журналистов и высокое жюри, что свидетельствует о глубоком и братском сотрудничестве. "Мы живем во времена, когда церковь и журналистское сообщество являются союзниками, соработниками в служении. Сейчас в публичном пространстве нередко подвергают нападкам то, что для нас ценно, свято, неприкосновенно. Пытаются переформатировать наше сознание, настроить нас на вражду и ненависть. В этих условиях журналистское слово становится сильным средством, чтобы защитить все, что свято для нас. Думаю, и церковь, и журналисты разделяют общую цель. В современном обществе журналисты служения становятся новой формой исповедничества", – поделился он.

На открытии фестиваля заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий под аплодисменты вручил митрополиту почетный знак Союза журналистов России. В свою очередь владыка поблагодарил гостя, заверил, что митрополия и дальше будет стремиться к общению с представителями СМИ.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После официальной церемонии гости задали вопросы владыке и спикерам. Один касался ошибок, которые совершают журналисты светских СМИ, рассказывая о православной жизни. "Задача церкви – облагораживать общество. А журналист может посеять доброе "зерно", духовно возвысить человека. Когда мы затрагиваем неблагородное, то мы выполняем дьявольскую услугу. Почему нельзя осуждать? Потому что вы тем самым приумножаете грех, отравляете душу другого. Если мы что-то слышим, лучше промолчать либо сказать мягко. Пушкин хорошо сказал, что в Священном писании говорится обо всем и о грехах. Но ты читаешь и не испачкаешься. Это молодой журналист должен понимать с первых шагов, чтобы не испачкать сознание других. Сохраняйте чистоту своей души и помыслов", – сказал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, на конкурс было подано 120 работ из более 30 регионов России. В 2022 году принимали по одному сюжету и материалу. Заявки поступили из Уральского, Сибирского федерального округов, Центральной части, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Подмосковья. На фестиваль в Тобольск съехались гости из разных регионов.

Журналисты высоко оценили организацию события. Гостья из Москвы Элина Баклашова участвует в "Православии и СМИ" не первый раз. "Этот фестиваль очень душевный, сердечный. Все замечательно организовано. Столько тем для общения, интересных встреч. Слово владыки Димитрия облагораживает. Он легко общается со всеми, наравне. Здесь симбиоз духовного просвещения участников и взаимного творческого и профессионального общения. Мне кажется, эта среда подпитывает людей, дает импульсы для творчества", – поделилась мнением гостья из столицы.

На конкурс она представила фильм "Замоскворецкое купечество. Свет из сердца. Петр Ионович Губонин". Автор заметила, что мало людей слышали об этом человеке. Элина Баклашова сказала, что хочет возрождать память о забытых фамилиях, чтобы люди знали о своих корнях. Фильм о Петре Губонине – один из эпизодов сериала "Замоскворецкое купечество. Свет из сердца". Ее работы транслировались на канале "Союз".

"Это был великий человек. Купец, предприниматель, уникальный человек. Петр Губонин был крепостным, но сам выкупился из крепостной зависимости. Он стал одним из крупнейших строителей железных дорог. Он много сделал для развития России один, сделал из деревеньки великолепный курорт Гурзуф, открывал заводы. При этом Петр Губонин был глубоко верующим", – рассказала Элина Баклашова.

В Тобольск она приехала вместе с супругом, он поддерживает ее дело, в фестивале участвуют вместе. Элина Баклашова называет себя "независимым автором", по профессии она - программист-разработчик.

Напомним, 21 июня участники посетили два монастыря в Тобольском районе – Абалакский и Иоанно-Введенский женский.

Награждение победителей состоится в Софийско-Успенском соборе 23 июня в 13 часов.

Партнеры фестиваля "Православие и СМИ" - Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова.

Инна Пахомова