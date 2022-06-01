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10 тюменских компаний научились продвигать свою продукцию на иностранных рынках

Экономика, 16:09 22 июня 2022

www.iato.ru | Фото: www.iato.ru

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10 тюменских предпринимателей научились продвигать свою продукцию на иностранных рынках. Они участвовали в акселерационной программе "Экспортный форсаж". Очередной обучающий модуль, посвященный экспортному маркетингу, завершился в Тюменском технопарке.

Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области 22 июня.

О системном подходе в экспортном маркетинге, повышении конкурентоспособности товара на иностранных рынках и о том, как грамотно адаптировать свою продукцию под выбранный целевой рынок, предпринимателям рассказал московский эксперт Максим Горбачев.

Отметим, что "Экспортный форсаж" рассчитан как на начинающих экспортеров, так и компании, уже имеющие опыт работы за рубежом и которые хотят расширить географию экспорта, объемы товарооборота или выйти на иностранный рынок с новым продуктом. Акселерационная программа включает шесть образовательных модулей, бизнес-тренинги, практические занятия, нетворкинг и разработку плана выхода на экспортные рынки. Следующий обучающий семинар пройдет 4 июля.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# маркетинг , Продвижение , экспорт

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