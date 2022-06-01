На озере Андреевском будут ловить крупных хищников

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

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Соревноваться в ловле самой крупной хищной рыбы будут участники чемпионата Тюмени по рыболовному спорту в акватории оз. Андреевское 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Заявленная дисциплина - ловля спиннингом с лодок (парные соревнования).

В 7 часов начнет работу комиссия по допуску спортсменов. Общая продолжительность соревнований – 6 часов. Старт дадут в 9 часов 30 минут. Лодки спортсменов должны приплыть в зону финиша к 17 часам 30 минутам.

К участию в чемпионате допускаются команды рыболовов старше 18 лет. Пара спортсменов должна выступать в одной лодке с мотором, мощностью не более 90 л. с. на винте, с разрешительными и регистрационными документами, а также иметь необходимые средства безопасности.

Победит комнада, которая наберет наибольшее количество баллов (по весу рыбы). К зачету и взвешиванию принимаются судак и щука (длиной не менее 35 см) и окунь (длиной не менее 25 см). Количество пойманной хищной рыбы в зачет не должно превышать 10 экземпляров на пару спортсменов. Всю пойманную рыбу после взвешивания отпустят в водоем.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на здесь. сайте в разделе соревнования. Предварительные заявки подать в группе во ВКонтакте.