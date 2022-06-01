В модернизацию Ишимского ветсанутильзавода инвестор вложит более миллиарда рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На ишимском ветеринарно-санитарном утилизационном заводе началась модернизация. Предприятие "Русские Протеины Тюмень" реализует инвестиционный проект стоимостью более 1 млрд рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

На региональный и российский рынки поступит качественная высокобелковая мука. Она заместит импортную продукцию. Будет создано 50 новых рабочих мест. В будущем модернизация позволит устранить неприятный запах, на который жаловались жители Ишима и Ишимского района.

"Инвестор "Русские Протеины Тюмень" стал одним из получателей целевого займа Инвестиционного агентства Тюменской области. Его размер составил 39 миллионов рублей. Весной мы дополнительно выделили 700 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов. На эти деньги могут претендовать представители малого и среднего бизнеса", - написал глава региона.