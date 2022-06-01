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Тюменский театр кукол приглашает юных тюменцев на День именинника

Общество, 12:32 23 июня 2022

тюменское театрально-просветительское объединение | Фото: тюменское театрально-просветительское объединение

Юных тюменцев, которые родились в июне, тюменский театр кукол приглашает на День именинника. Акция пройдет для детей от 2 до 14 лет в большом зале театра, начало в 11 часов, и в ДК "Нефтяник" - в 12 часов, сообщает тюменское концертно-театральное объединение.

В кукольном театре сыграют спектакль "Песнь леса. Song of the forest" по мотивам рассказа Феликса Зальтена. В малом зале ДК "Нефтяник" представят спектакль "Умные животные". Постановка основывается на рассказах писателя Михаила Зощенко.

Отметим, что День именинника в Тюменском театре кукол проходит каждый месяц. Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.

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# день рождения , ТКТО , Тюменский кукольный театр , Тюменский театр кукол

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