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Александр Моор прокомментировал присвоение Юрию Коневу звания почетного гражданина области

Политика, 18:30 23 июня 2022

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал присвоение звания почетного гражданина области Юрию Коневу.

"Мало найдется людей, которые так же хорошо, как Юрий Михайлович, знают жизнь сибирской деревни. Его опыт и любовь к родному краю помогают развивать тюменский агропромышленный комплекс и повышать качество жизни на селе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

В августе Юрию Михайловичу исполнится 80 лет. Всю свою жизнь он посвятил служению регион. Родился в Ханты-Мансийске, учился и преподавал в Тобольске, работал в Тюмени. Был депутатом Госдумы, Тюменской областной Думы.

Нагрудный знак почетному гражданину вручат в торжественной обстановке в день рождения Тюменской области.

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# Александр Моор , почетный гражданин Тюменской области , Юрий Конев

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