Юрию Коневу присвоено звание "Почетный гражданин Тюменской области"

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Звание "Почетный гражданин Тюменской области" присвоено Юрию Коневу. Такое решение принято на очередном заседании Тюменской областной думы.

Звание Почетного гражданина присваивается с 2005 года. Юрий Михайлович Конев будет 23-м в списке. Первым нагрудный знак получил бывший губернатор Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин.

Государственный деятель, депутат Государственной думы третьего и четвертого созывов Юрий Михайлович Конев родился 10 августа 1942 года в Ханты-Мансийске. Окончил Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева по специальности "физика, электротехника, машиноведение", квалификация "учитель физики, электротехники и машиноведения". Кандидат физико-математических наук , профессор , доктор социологических наук , академик Российской академии естественных наук, Российской академии технологических наук, Международной академии наук высшей школы.

Начиная с 1990 года, находился на посту заместителя председателя исполкома Тюменского областного совета. Затем, работал заместителем губернатора Тюменской области.

Позже, являлся депутатом Тюменской областной думы. Работал на постоянной основе и замещал должность заместителя председателя постоянной комиссии областной думы по региональной социально-экономической политике.

В декабре 1999 года избран депутатом Государственной думы Российской Федерации третьего созыва по Ишимскому одномандатному избирательному округу № 178. Выдвигался непосредственно избирателями, входил в состав группы "Народный депутат". Занимал должность заместителя председателя комитета по делам Федерации и региональной политике.

В декабре 2003 года, избирался депутатом Государственной думы РФ четвёртого созыва от Ишимского избирательного округа № 178. Занимал пост заместителя председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике. Являлся членом фракции "Единая Россия".

21 марта 2007 года сложил полномочия депутата Госдумы 4 созыва в связи с избранием депутатом Тюменской областной думы.

В марте 2007 года, избран депутатом Тюменской областной думы четвертого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". С декабря 2011 года, являлся избранным депутатом Тюменской областной Думы пятого созыва по 15 избирательному округу. Руководил комитетом областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям. 18 сентября 2016 года избран депутатом Тюменской областной думы шестого созыва.

Сегодня Юрий Конев находится на заслуженном отдыхе.