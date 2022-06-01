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Двор на улице Мельникайте в Тюмени обновят ко Дню города

Общество, 09:17 24 июня 2022

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Дворовую территорию площадью почти 8,7 тыс. кв. м на ул. Мельникайте, 95 и 95а в Тюмени обновят ко Дню города. Помимо детской, спортивной площадок и парковочных мест здесь появятся широкие тротуары, освещение и решится проблема с водоотведением.

Как рассказала директор службы заказчика Ленинского административного округа Тюмени Елена Тарасова, благоустройство двора выполняется в рамках программы "Комфортная городская среда".

Она отметила, что новая детская и универсальная спортивная площадки будут иметь современное травмобезопасное покрытие. Появятся комфортные тротуары внутри дворовой территории. Кроме того, территория будет освещена как у подъездов, так и вдоль проездов.

"Решится и многолетняя проблема с водоотведением, на которую неоднократно жаловались жители домов. Раньше после дождей здесь образовывались большие лужи, порой выйти из подъезда и подойти к автомобилям было проблематично. Сейчас этой проблемы не будет. Подрядчик проведет устройство систем водоотведения посредством ливневой канализации со врезкой в улицу Мельникайте", - рассказала она.

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Еще одно преимущество нового двора – обустройство 70 парковочных мест. Раньше стоянка была хаотичной, автомобили парковали в озелененной территории и у подъездов. Из-за этого порой не могли подъехать машины скорой помощи и пожарные.

Елена Тарасова добавила, что по плану срок окончания работ – ноябрь 2022 года. Однако подрядчик идет со значительным опережением графика, поэтому новый двор станет настоящим подарком жителям ко Дню города.

Глава города Руслан Кухарук, который в ходе объезда Ленинского административного округа познакомился с ходом работ, отметил, что всего в Тюмени в 2022 году отремонтируют 55 дворов.

"При благоустройстве территорий мы используем комплексный подход. Сначала подрядчик меняет инженерные коммуникации, а уже потом приступает к конструктивным изменениям двора", - сказал он.

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Глава города добавил, что обновление дворов ведется под пристальным контролем управляющих компаний, ТСЖ и самих жителей. Это является ключевым подходом при разработке проектной документации и непосредственно при выполнении работ.

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Любовь Голышева

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# национальный проект Комфортная среда , ремонт дворов , Руслан Кухарук

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