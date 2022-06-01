Тюменцы считают самыми стрессовыми профессии учителя, таксиста и оператора кол-центра

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Почти каждый второй житель Тюменской области считает свою профессию нервной, еще 40% сообщают, что периодически выходят из себя на работе, а 13% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности.

Такие данные приводит исследовательский центр Зарплаты.ру, который провел опрос 1 тыс. 920 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Тюменской области.

В Топ-10 самых стрессовых профессий, по оценке исследователей, вошли учитель, таксист (водитель), оператор кол-центра, продавец, кондуктор, врач, HR-менеджер, кассир, журналист, строитель.

По мнению опрошенных, чаще всего наиболее напряженная и нервная атмосфера встречается в сфере услуг – 37%, финансовой сфере – 13%, розничной торговле – 12%, медицине – 11%, образовании – 10%, транспорте – 6%, продажах – 4% и среди рабочего персонала – 3%.

Опрос показал, что 48% респондентов считает, что работа на руководящей должности более нервная и напряженная, чем у рядовых сотрудников. Еще 45% респондентов уверены, что все зависит от профессиональной сферы, а 7% не думают, что руководство нервничает больше подчиненных.

Среди основных причин нервного перенапряжения на работе респонденты отметили: слишком большой объем работы – 46%, ненормированный график – 15%, слишком быстрый темп работы – 12%, ссоры с коллегами – 9%, недовольство их результатами работы со стороны коллег или руководства – 8%, недовольство собственными результатами – 5% и ссоры с руководством – 5%.