  • 25 июня 202225.06.2022суббота
  • USD53,3234
    EUR55,9640
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор поздравил Тобольск с 435-летием

Общество, 13:10 25 июня 2022

группа администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: группа администрации Тобольска ВКонтакте

С 435-летием Тобольска на торжественном концерте 25 июня поздравил жителей города глава региона Александр Моор. В поздравлении губернатор отметил, что в своем прошлом и настоящем Тобольск всегда являлся и является центром притяжения.

"За многовековую историю города прошло много событий в истории нашего государства. Судьба города неразрывно связана с судьбой многих выдающихся личностей. В последние годы Тобольск сделал мощный рывок в своем развитии и очень громко заявил о себе. XXI век для Тобольска стал эпохой возрождения. Именно здесь построен современный нефтехимический кластер", — сказал Александр Моор.

Губернатор отметил, что благодаря надежным партнерам — компании "СИБУР" — здесь реализовано несколько масштабных промышленных проектов, что позволило городу встать в ряд мировых нефтехимических центров. Усиление экономики создало основу для развития объектов социальной инфраструктуры, для благоустройства городских пространств, для развития туристического потенциала города.

"Сегодня Тобольск — это современный, комфортный и удобный для жизни город. Во всех этих позитивных изменениях активно участвуют сами тоболяки. Желаю, чтобы все планы, программы были реализованы. А тоболякам — крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", — сказал Александр Моор.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут сегодня на 15 площадках Тобольска. Каждая из площадок будет раскрывать одну из сущностей юбилейной цифры — 435.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День города , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 25.06.2022Тюменцев учат безопасно ездить на электросамокатах
15:05 25.06.2022Ялуторовск отмечает 363-й день рождения
15:01 25.06.2022На набережной Ишима установят парашют, пограничный столб и якорь Холла
14:41 25.06.2022Тюменцы делают снимки у автомобиля фестиваля "Лови волну"