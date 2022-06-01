Александр Моор поздравил Тобольск с 435-летием

| Фото: группа администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: группа администрации Тобольска ВКонтакте

С 435-летием Тобольска на торжественном концерте 25 июня поздравил жителей города глава региона Александр Моор. В поздравлении губернатор отметил, что в своем прошлом и настоящем Тобольск всегда являлся и является центром притяжения.

"За многовековую историю города прошло много событий в истории нашего государства. Судьба города неразрывно связана с судьбой многих выдающихся личностей. В последние годы Тобольск сделал мощный рывок в своем развитии и очень громко заявил о себе. XXI век для Тобольска стал эпохой возрождения. Именно здесь построен современный нефтехимический кластер", — сказал Александр Моор.

Губернатор отметил, что благодаря надежным партнерам — компании "СИБУР" — здесь реализовано несколько масштабных промышленных проектов, что позволило городу встать в ряд мировых нефтехимических центров. Усиление экономики создало основу для развития объектов социальной инфраструктуры, для благоустройства городских пространств, для развития туристического потенциала города.

"Сегодня Тобольск — это современный, комфортный и удобный для жизни город. Во всех этих позитивных изменениях активно участвуют сами тоболяки. Желаю, чтобы все планы, программы были реализованы. А тоболякам — крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", — сказал Александр Моор.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут сегодня на 15 площадках Тобольска. Каждая из площадок будет раскрывать одну из сущностей юбилейной цифры — 435.