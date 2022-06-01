В Тюменской области пропавшего неделю назад грибника нашли погибшим

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело 78-летнего мужчины без признаков жизни обнаружили в Исетском районе 25 июня. 19 июня пенсионер отправился на сбор дикоросов и пропал, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

В лес мужчина отправился с супругой на личном автомобиле, спустя время женщина к месту, где находилась машина, вышла, а ее муж так и не вернулся.

Все эти дни пропавшего пенсионера искали спасатели, сотрудники службы экстренного реагирования, добровольцы.