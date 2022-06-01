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В Тюменскую область прибудут молодые сотрудники МЧС

Общество, 08:30 26 июня 2022

Выпуск молодых специалистов состоялся в Уральском институте ГПС МЧС России в Екатеринбурге 25 июня. С будущими коллегами пообщался начальник ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.

"Совсем скоро выпускники прибудут на службу в пожарно-спасательные подразделения регионального главка. Артур Хачатрян ответил на интересующие вопросы новоиспеченных сотрудников чрезвычайного ведомства, пожелал успехов в службе на благо жителей Тюменской области", — рассказали в ГУ МЧС по Тюменской области.

Всего в 2022 году из стен Уральского института ГПС МЧС России выпускается 279 специалистов и бакалавров, из них 157 курсантов и 122 студента. Лучшим выпускникам, 25 лейтенантам и 13 студентам, были вручены красные дипломы. Трем выпускникам вручены медали "За особые успехи в учении".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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