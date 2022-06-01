Тюменцам презентуют сборник документов, найденных в Верхнеуральской тюрьме

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Презентация сборника документов "Тетради Верхнеуральского политического изолятора 1932-1933" пройдет в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2, к.1) в Тюмени 29 июня в 19 часов.

Сборник включает документы, найденные в ходе ремонта Верхнеуральской тюрьмы и относящиеся к 1932-1933 годам, когда тюрьма являлась местом содержания политических заключенных. Публикуемые тексты отражают идейно-политическую жизнь находившихся в Верхне-Уральском политизоляторе большевиков-ленинцев — представителей антисталинской коммунистической оппозиции, последователей Троцкого.

Среди впервые вводимых в научный оборот материалов — программные документы оппозиции, материалы издававшихся заключенными рукописных журналов, аналитические и полемические статьи, переписка.

В презентации примет участие один из составителей сборника — доцент Школы исследований окружающей среды и общества ТюмГУ, кандидат исторических наук Александр Фокин , которому в 2018 году удалось оцифровать и организовать комплексное исследования уникальных документов.