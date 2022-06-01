Жилой дом тушили в Каменке Тюменского района утром 27 июня

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Частный деревянный дом и надворные постройки на площади 168 кв. м тушили на ул. Дачной в с. Каменка Тюменского района утром 27 июня.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение, сообщает ГУ МЧС России по Тюмеской области в своем Telegram-канале.

Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие объекты. Пожар ликвидирован на общей площади 168 кв.м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

В тушении пожара участвовали более 13 человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области. Задействовали но 6 единиц техники.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.