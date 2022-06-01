К концу недели в Тюмени потеплеет до 22 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прохладную погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшую неделю, с 27 июня по 3 июля. По данным центра Фобос, в регионе будет развиваться арктическое вторжение – вместе с дождевыми тучами сюда прорвется воздух из акватории Баренцева моря. В первой половине недели дневная температура воздуха не превысит 15 градусов, а к концу недели потеплеет до плюс 22.

27 июня днем ожидается переменная облачность, плюс 15 градусов, умеренный северо-западный ветер. Ночью возможен дождь, а температура воздуха понизится до плюс 10.

28 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, дождь. Днем максимальная температура воздуха составит плюс 14 градусов, ночью – плюс 8. Северо-западный ветер подует с порывами до 7 метров в секунду.

29 июня вероятность дождя сохранится, дневная температура воздуха не превысит 10 градусов, ночью похолодает до плюс 7. Ожидается умеренный северный ветер.

30 июня станет теплее. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, небо будет безоблачным. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 13.

1 и 2 июля синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневная температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла, ночная – плюс 15 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, ветер подует с запада со скоростью 2 метра в секунду.

3 июля возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, ночью ожидается плюс 15. Скорость северо-восточного ветра составит 4 метра в секунду.

Любовь Голышева