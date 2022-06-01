Пенсионера, страдающего потерей памяти, нашли в Тюмени

| Фото: из сообщества поискового отряда "Белая сова – Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества поискового отряда "Белая сова – Тюмень" во ВКонтакте

Пенсионера 1947 года рождения, пропавшего в Тюмени 25 июня, нашли. Об этом сообщили представители поискового отряда "Белая сова – Тюмень".

Ранее страдающий потерей памяти пожилой мужчина вышел из дома на ул. Амурской и пропал. Информация о поисках распространялась в социальных сетях. "Найден. Жив", – написали 26 июня в сообществе поискового отряда.

В этот же день в сообществе поисковиков появилась ориентировка с портретом пенсионера 1959 года рождения. Сообщается, что он ушел из дома на ул. Харьковской около 10 часов 22 июня. Особые приметы: шишка на лбу, хромает на одну ногу.